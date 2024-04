La Brescia del futuro sarà sempre più anziana e piena di persone sole

Elio Montanari, Antonio Borrelli

Secondo i calcoli dell’Istat, la popolazione crescerà di 283mila unità in 20 anni. Ma gli over 65 e gli over 80 aumenteranno fino al 47%

4 ' di lettura

Anziani (foto simbolica) - © www.giornaledibrescia.it

Una popolazione più vecchia, più sola e più fragile. È questa la fotografia scattata dall’analisi dei dati diffusi dall’Istat sul gelo demografico. E anche se le previsioni disegnano uno scenario in controtendenza per la provincia di Brescia rispetto al calo di nascite, i problemi non mancano. Il riferimento – per facilità analitica – è il 2042 quando, considerando che le previsioni più si allungano nel tempo e meno sono affidabili, a fronte di una riduzione della popolazione nel Belpaese, si re