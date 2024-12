La Befana a Cellatica porta sul palco il custode del Natale

Due appuntamenti significativi per iniziare l’anno nuovo all’insegna della riflessione, della memoria e della comunità stanno per accendersi a Cellatica: dal messaggio di pace e rispetto della Stella allo spettacolo teatrale che chiude con un sorriso le festività natalizie.

Anche quest’anno, il santuario della Madonna della Stella si fa portavoce di un forte messaggio di denuncia contro la violenza sulle donne. Mercoledì 1 gennaio, in concomitanza con la solennità di Maria Madre di Dio e la Giornata mondiale della pace, al termine della messa serale delle 17.30 risuoneranno i rintocchi della campana per ricordare ogni donna vittima di femminicidio in Italia nel 2024.

Durante la celebrazione, il rettore del santuario, don Giorgio Comini, guiderà un momento di riflessione collettiva, sottolineando il valore della preghiera come denuncia e richiamo alla responsabilità personale e comunitaria. «Il suono della campana - spiega il rettore - rimbomba come una sveglia alle nostre coscienze, per ritrovare rispetto e giustizia come ingredienti fondamentali dell’amore». Nel suo intervento, don Comini ricorderà come troppo spesso si scambi l’amore con il possesso, trasformando gesti di cura in atti di violenza.

«Troppo spesso scambiamo la comunione con il possesso; il desiderio diventa pretesa, una carezza si trasforma in uno schiaffo. Viviamo come se il nostro ego non dovesse avere confini - spiega il rettore -. In questo anno Giubilare, il santuario non smetterà di far risuonare la voce della Madre di Dio per scuotere le coscienze». L’iniziativa vuole essere non solo un momento di raccoglimento spirituale, ma anche un monito concreto per sensibilizzare le giovani generazioni sul valore intangibile della dignità umana, portando avanti un messaggio educativo che parta dagli adulti e si irradi nel futuro.

Il periodo natalizio a Cellatica si chiuderà con un appuntamento speciale dedicato alle famiglie. Lunedì 6 gennaio, alle 16, al teatro comunale Loda di Cellatica, andrà in scena «Il custode del Natale», spettacolo a cura del Teatro Telaio. Un’opportunità per concludere le festività con una narrazione ricca di magia e riflessione, perfetta per grandi e piccoli. L’evento si inserisce nel programma di iniziative organizzate dal Comune.