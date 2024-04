L’11 maggio gli «Stati generali dei giovani»: ecco il programma

«Stati generali dei giovani», c’è il programma. L’evento, ideato dal Comune di Brescia e dall’Assessorato alla politiche giovanili per raccogliere dai ragazzi bresciani (17-25 anni) proposte sulla città di domani, si terrà l’11 maggio dalle 9 alle 17 in due momenti, la mattina in Loggia nel Salone Vanvitelliano e il pomeriggio al Mo.Ca.

Il programma

La giornata inizierà con gli interventi della sindaca Laura Castelletti, dell’assessora alle politiche giovanili Anna Frattini e di Federico Rinaldi, consigliere del Consiglio di Quartiere di via Crocifissa di Rosa. Seguiranno tre brevi «lezioni»: Vincenza Pellegrino, docente di Politiche sociali all’Università di Parma, parlerà della «Capacità di aspirazione nei giovani di oggi», il sociologo Stefano Laffi proverà a rispondere alla domanda «Quale città si desidera a 20 anni?», mentre il direttore della rivista giovanile Scomodo Tommaso Salaroli racconterà la sua esperienza. Chiuderà la mattina una tavola rotonda tra la consigliera comunale Valentina Gastaldi, l’assessora Frattini, Salaroli e tre giovani bresciani. Tema: «La nostra città di domani».

Cultura, notte e spazi pubblici

Dopo il pranzo al Mo.Ca., preparato dall’Istituto Mantegna, i giovani dialogheranno tra loro su cultura, notte e spazi pubblici. Con loro anche alcuni ospiti «senior»: al tavolo della cultura Franz Barcella dello spazio Daste di Bergamo e la project manager di Bergamo-Brescia Capitale della Cultura Francesca Bertoglio, a quello sulla notte Alberto Belgesto, presidente della Festa della Musica, e l’assessora del Comune di Trento Giulia Casonato, delegata alle «politiche della notte», e infine sugli spazi pubblici diranno la loro Flavia Tommasini di Cheap Festival ed Elena Pivato dell’Urban Center. La restituzione di quanto emerso sarà affidata a un report da presentare in seguito alla città. «Ci interessa ascoltare dai ragazzi come vorrebbero Brescia, per capire come cambiarla insieme», afferma la sindaca Castelletti.

Per iscriversi alla giornata, «pensata per i giovani ma aperta a tutti», organizzata in collaborazione Il Calabrone, Sinapsi e Mo.Ca., è necessario compilare il form sul sito (questo il link), dove è possibile anche prenotare un servizio di babysitting.