L’11 aprile lo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil: Landini sarà a Brescia

Con lo slogan «Adesso basta» si terrà giovedì 11 aprile lo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil di quattro ore in tutti i settori privati (otto in quello dell'edilizia), con manifestazioni ed iniziative che si terranno a livello territoriale.

Una mobilitazione, ricorda la Cgil, indetta a sostegno delle comuni rivendicazioni: zero morti sul lavoro, per una giusta riforma fiscale, per un nuovo modello sociale di fare impresa. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, concluderà la manifestazione di Brescia. Il concentramento del corteo è previsto per le ore 8.30 nel piazzale Cesare Battisti, attraverserà poi le vie del centro per arrivare in piazza Paolo VI, dove prenderà la parola il leader della Cgil.