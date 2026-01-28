Giornale di Brescia
Sebino e Franciacorta

Kenya e Franciacorta: un legame di cure e dignità

Luca Bordoni
L’Health Centre di Subukia festeggerà il decennio di attività, frutto della missione di suor Foschetti
AA

Dieci anni possono sembrare un tempo breve, ma a Subukia hanno cambiato il destino di migliaia di persone. Nel cuore del Kenya, un piccolo centro sanitario nato dal legame tra la comunità locale e la Franciacorta è diventato un punto fermo per salute e dignità. Così, sabato l’Health Centre della missione di Subukia festeggerà il decennio di attività, frutto dell’impegno dell’associazione Acoma, guidata da Eugenio Fossati e fondata per sostenere l’opera di suor Martina Foschetti, religiosa originaria di Coccaglio.

Per l’anniversario è attesa una delegazione di 25 volontari e sostenitori in arrivo dall’Italia, anche dalla Valcamonica. Non sarà solo una celebrazione simbolica: alcuni di loro resteranno per svolgere lavori di manutenzione, confermando una presenza concreta e operativa che da sempre caratterizza l’associazione.

La struttura

Realizzato nel 2016 con il contributo determinante della Cei, il centro si estende su 565 metri quadrati e rappresenta oggi un presidio sanitario essenziale con sale parto e prenatali, ambulatori, area vaccinale, gabinetto dentistico, farmacia, spazi per day hospital e brevi degenze, oltre a una sala formazione, per un investimento di oltre 400mila euro. Accanto, il pozzo dedicato al compianto don Bruno Cadei garantisce acqua potabile.

La messa solenne sarà presieduta dall’arcivescovo di Kisumu, Maurice Muhatia Makumba, già presente all’inaugurazione dieci anni fa. Alla cerimonia è prevista anche la partecipazione dell’ambasciatore italiano a Nairobi Vincenzo Del Monaco.

