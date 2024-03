Kate Middleton in un video: «Ho il cancro, iniziata la chemioterapia»

La principessa di Galles Kate Middleton, consorte dell'erede al trono britannico William sottoposta oltre due mesi fa a un misterioso intervento chirurgico all'addome, ha rivolto un messaggio in video al regno Unito nel quale ha rivelato di essere in cura per un cancro, non specificando dove e di che natura.

«È stato un enorme shock per me, dopo due mesi incredibilmente difficili. Ma sto migliorando e ogni giorno mi sento più forte». E ha aggiunto: «lo staff medico mi ha consigliato di intraprendere un ciclo di chemioterapia e l’ho appena iniziato».