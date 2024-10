Istituto Sraffa, l’incontro gratuito su crescita e individualismo

Il prossimo 9 ottobre presso l’ I stituto Piero Sraffa di Brescia si terrà un incontro pubblico e gratuito: Domenico Barrilà, psicoterapeuta e analista adleriano, presenterà il suo ultimo libro

«Individualisti si cresce. Come rovini la vita di tuo figlio e chi gli sta intorno», per parlare di individualismo nella società attuale, esplorando l’impatto su bambini, adolescenti e famiglie.

L’incontro, che si terrà alle ore 18 in via Comboni 6, è aperto a psicologi, psicoterapeuti, educatori, insegnanti, genitori e a chiunque voglia approfondire il tema dell’educazione.

Chi è Domenico Barillà

Barrilà ha oltre trent’anni di esperienza clinica ed è uno degli psicoterapeuti più esperti in Italia in ambito adleriano. Si è dedicato per anni alla prevenzione del disagio, contribuendo con il suo lavoro a sensibilizzare le famiglie sui temi educativi. Con venti libri all’attivo, affronta il tema dell’individualismo non solo come un tratto caratteriale, ma come un rischio sociale, con conseguenze sul piano psicologico e relazionale. Nel saggio, edito da Feltrinelli, spiega a fondo come gli atteggiamenti individualisti, anche se spesso adottati con leggerezza, possano avere ripercussioni profonde sulle relazioni e sul benessere dei giovani e delle loro famiglie.

Il libro vuole essere un invito a riflettere su come si possa arginare questa tendenza per favorire una crescita più empatica e relazionale. La presentazione anticipa anche il prossimo convegno della Società Italiana di Psicologia Funzionale dal titolo «Prendersi cura degli adolescenti. Possibili strade per un futuro», che si terrà a Brescia e proseguirà il dialogo su tematiche educative urgenti.

L’istituto di Psicologia Funzionale

La presentazione è stata organizzata dall’Istituto di Psicologia Funzionale di Brescia e sarà introdotta da Maria Luisa Passarini, presidente con una lunga carriera nell’ambito della psicoterapia e della formazione. L’evento offrirà uno spazio di riflessione su come la cultura individualista possa influenzare negativamente il percorso di crescita dei ragazzi.