Istigazione alla corruzione, il cavatore avrebbe promesso 15.000 euro

Agli arresti domiciliari Arturo Bernardelli: avrebbe fatto di tutto per corrompere un geometra del Comune di Ghedi. Indagato anche l’ex sindaco di Castenedolo Gianbattista Groli

Quindicimila euro (metà subito e metà a lavoro finito), oltre all’affidamento del cantiere per la costruzione di un supermercato, lavori di ingegneria civile a Montirone e opere infrastrutturali in tutto il Nord Italia. Il tutto per cancellare con un colpo di matita le irregolarità realizzate in anni di estrazioni all’interno di una delle sue cave di sabbia e ghiaia. L’accusa Un’operazione che ad Arturo Bernardelli, 61enne a capo del gruppo che porta il suo cognome e che gestisce la Edilquattro,