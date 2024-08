Isorella, per San Rocco musica e prelibatezze lungo il naviglio

Isorella si prepara a festeggiare San Rocco, in compagnia dell’ormai immancabile concorso canoro, di musica e buon cibo, del dolce tipico, ma anche ammirando bici storiche, che narrano i mestieri di un tempo, ed auto d’epoca, nonché i capolavori dei madonnari: la festa, di scena con l’organizzazione dei Commercianti del naviglio, inizia domani per una quattro giorni di comunità, condivisione, radici, e anche di fede con l’appuntamento parrocchiale della processione.

Il programma

La sagra si svolge in centro, lungo il naviglio, dove proprio nella giornata di giovedì 15 agosto dalle 21 scatterà l’ora del concorso canoro Naviglio in canto: i partecipanti si sottoporranno alla votazione del pubblico allietandolo con i brani in concorso. Poi, venerdì, sempre alle 21, i concorrenti si esibiranno in duetti e terzetti con sigle di cartoni animati e colonne sonore di film e ci saranno le premiazioni. Sempre venerdì è prevista anche la premiazione del concorso Balcone fiorito.

Sabato 17 agosto, invece, dalle 20, è in programma un Summer party (lungo via Corte Ugoni) a suon di dj. Domenica sera, 18 agosto, si canta tutti insieme, grazie a un concerto-tributo a Vasco Rossi.

Le mostre e i madonnari

Nella giornata clou di venerdì 16 agosto, dalle 16, lungo il Naviglio, ci saranno due esposizioni speciali. La prima metterà in mostra «i mestieri di un tempo, tra biciclette da lavoro e rimorchietti», grazie alla collaborazione del Motoclub di Flero: vuole essere un tributo al lavoro e all’ingegno attraverso i mezzi di lavoro su due ruote degli anni Venti e Trenta, dalle biciclette dei ciabattini a quelle dei contrabbandieri di grappa, delle sarte, dei cardatori di lana e del fotografo di cerimonie (con tanto di camera fotografica in legno a grande formato e a soffietto).

Spazio inoltre alla splendida arte dei madonnari bergamaschi: le opere verranno eseguite direttamente su tavole lignee sotto gli occhi dei visitatori.

Venerdì è in programma anche la processione per le vie del paese con la statua del patrono, preceduta, alle 18.30, dalla messa.

A tavola

Tutte le sere, dalle 19, sarà in funzione il servizio cucina che, quanto a menù, pare promettere benissimo: tortelli di zucca, risotto alla pilota, gnocco fritto, formaggio alla piastra, ma anche salamine, hamburger e patatine; lo spiedo è venerdì su prenotazione; si possono prenotare anche i tavoli: 333.7616331; 348.0197232. Non manca naturalmente il dolce di San Rocco, prodotto per l’occasione. Per bambini e ragazzi c’è anche la fiera con le giostre: il divertimento è assicurato.