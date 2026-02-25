Isorella, in fiamme l’impianto fotovoltaico di un allevamento
Giulia Bonardi
Vigili del fuoco al lavoro in via Primo Maggio. L’incendio ha interessato un capannone vuoto
La densa colonna di fumo che sale dall'allevamento in fiamme a Isorella © www.giornaledibrescia.it
Un densa colonna di fumo, visibile a diversi chilometri di distanza, sale da un allevamento in via Primo Maggio a Isorella. Secondo le prime informazioni, un incendio ha interessato l’impianto fotovoltaico di un allevamento avicolo. In fiamme è andato il tetto del capannone, che era vuoto e quindi non si registrano né feriti né animali morti.
Sul posto stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri e la Protezione civile.
