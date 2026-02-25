Isorella, in fiamme l’impianto fotovoltaico di un allevamento

Un densa colonna di fumo, visibile a diversi chilometri di distanza, sale da un allevamento in via Primo Maggio a Isorella. Secondo le prime informazioni, un incendio ha interessato l’impianto fotovoltaico di un allevamento avicolo. In fiamme è andato il tetto del capannone, che era vuoto e quindi non si registrano né feriti né animali morti.

Sul posto stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri e la Protezione civile.