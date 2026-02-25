Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Isorella, in fiamme l’impianto fotovoltaico di un allevamento

Giulia Bonardi
Vigili del fuoco al lavoro in via Primo Maggio. L’incendio ha interessato un capannone vuoto
La densa colonna di fumo che sale dall'allevamento in fiamme a Isorella © www.giornaledibrescia.it
La densa colonna di fumo che sale dall'allevamento in fiamme a Isorella © www.giornaledibrescia.it
AA

Un densa colonna di fumo, visibile a diversi chilometri di distanza, sale da un allevamento in via Primo Maggio a Isorella. Secondo le prime informazioni, un incendio ha interessato l’impianto fotovoltaico di un allevamento avicolo. In fiamme è andato il tetto del capannone, che era vuoto e quindi non si registrano né feriti né animali morti.

Sul posto stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri e la Protezione civile.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
incendioIsorella
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario