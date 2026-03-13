«Ho investito qualcuno», ma le ricerche non danno esito

Una vicenda dai contorni ancora poco chiari. È quanto accaduto questa sera a Isorella. Un uomo di 79 anni, alla guida della sua utilitaria Fiat Panda, ha chiamato il numero di emergenza 112 intorno alle 19, dichiarando di aver investito una persona lungo la statale nei pressi del paese. A testimoniare un violento contatto con un ostacolo — che si trattasse di una persona oppure no — c’è lo specchietto destro dell’auto, chiaramente rotto.

A quel punto è scattato l’allarme: i Vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Desenzano hanno iniziato a fare ricerche in zona, estendendo l’area per circa un chilometro sia a monte sia a valle del punto in cui l’anziano si è fermato con l’automobile. Le operazioni sono ancora in corso.

Al momento, tuttavia, non esiste alcuna prova materiale del presunto investimento. L’unico elemento certo resta lo specchietto divelto, segno di un impatto con un oggetto o comunque con qualcosa di solido.

Sul posto sono impegnati numerosi Vigili del fuoco e volontari che stanno controllando anche la roggia che costeggia la strada. Per ora non sono state trovate tracce di persone che possano essere state investite o che si siano eventualmente allontanate dopo l’episodio. Le ricerche proseguiranno nel corso della serata.