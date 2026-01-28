Evade dai domiciliari e litiga con un cliente: ora è in carcere
È evaso dagli arresti domiciliari per chiedere soldi ad un suo cliente, forse il pagamento di una precedente partita di droga. Ma l’incontro si è trasformato in un violento litigio e quella che doveva essere una sortita discreta è finita in caserma.
È accaduto lunedì a Isorella dove un 47enne straniero, arrestato il 9 gennaio per questioni di droga, era agli arresti domiciliari. Quando i carabinieri sono intervenuti per la lite hanno subito riconosciuto il soggetto che avevano arrestato.
Una volta portato in caserma per lui hanno chiesto e ottenuto un aggravamento delle misura, e per lui si sono aperte le porte del carcere.
