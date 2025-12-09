Isola ecologica Desenzano, sbloccati 300mila euro per la manutenzione

Dopo anni di attese, promesse e ripensamenti, l’isola ecologica di via Giotto a Desenzano verrà finalmente sistemata. Lo ha deciso il Consiglio comunale approvando una variazione al piano delle opere pubbliche che stanzia 300mila euro per rivedere la viabilità interna ed esterna del centro di raccolta. L’intervento è stato possibile grazie a un aumento di 650mila euro negli oneri di urbanizzazione.

L’assessore Giovanni Maiolo ha spiegato che l’operazione comporta la creazione di una nuova scheda tecnica: 300mila euro serviranno per la manutenzione straordinaria dell’area, mentre il resto sarà distribuito su interventi più piccoli, come il relamping dei centri storici di Desenzano e Rivoltella, la potatura del verde e l’acquisto di un nuovo van per i Vigili del fuoco.

In via Giotto

La nuova viabilità dell’isola ecologica prevede un ingresso da via Cimabue e un’uscita su via Giotto, soluzione che dovrebbe alleggerire le code che si formano quotidianamente nei momenti di maggiore afflusso. «Garda Uno – ha spiegato Maiolo – aveva già risolto il problema legato alla vasca di accumulo. Ora l’intervento si concentra su sicurezza e viabilità, anche se con risorse inferiori rispetto a quanto previsto inizialmente».

L’intervento, in origine da 800mila euro, era stato pensato in una forma più ampia, legata a un bando Pnrr poi sfumato. La nuova versione ha suscitato qualche perplessità.

Le reazioni

«Mi sembra un’operazione di minima – ha detto Andrea Spiller – si parla di uno spostamento dell’ingresso e di lavori sulla parte bassa dell’area, ma il layout interno resterà quello. È una scelta che chiude il capitolo senza affrontarlo davvero». Una posizione condivisa in parte anche da Beatrice Gabusi, che ha sottolineato la necessità di valutare l’impatto futuro dei flussi di traffico e la posizione della fermata dell’autobus: «È un’area strategica per la gestione dei rifiuti – ha detto – difficile che si torni a metterci mano nei prossimi anni. Eppure resta poco fruibile».

Maiolo ha difeso la scelta: «È una questione di priorità. Se avessimo avuto gli 800mila avremmo fatto di più. Così interveniamo su un nodo critico garantendo maggiore sicurezza. In futuro continueremo a investire, anche sull’illuminazione dei quartieri periferici».

Le altre delibere

Durante la seduta è stato approvato anche un pacchetto di manutenzioni scolastiche per 220mila euro. Le segnalazioni riguardano la scuola Papa Giovanni Paolo, la palestra Pagoda e l’avvallamento nel giardino della nuova Catullo.

«Alcuni interventi partiranno già durante le vacanze di Natale – ha spiegato l’assessore – altri verranno valutati dagli uffici già nei prossimi giorni».