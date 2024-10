Irreperibile da due settimane, lo trovano morto in casa a Lonato

Alice Scalfi

Gli accertamenti medici hanno stabilito che si è trattato di un decesso per cause naturali. L’ex moglie e la nuora non avevano notizie di lui da quattordici giorni

Sono stati i Vigili del fuoco a ritrovare il corpo dell'uomo - © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Un uomo di 68 anni, Cosimo Amendolagine, è stato trovato ieri senza vita nel suo appartamento del centro di Lonato, in via Garibaldi. L’ex moglie e la nuora non avevano sue notizie da almeno due settimane e, preoccupate, si sono recate a controllare. Una volta arrivate, hanno notato il suono della televisione accesa e un forte odore provenire dall’interno. Hanno quindi chiamato i soccorsi. I Vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno rinvenuto il corpo dell’uomo. È difficile stabilire da quanto tempo fosse deceduto, ma si ipotizza che fosse morto da qualche giorno. I carabinieri della Compagnia di Desenzano hanno anche effettuato un sopralluogo per raccogliere informazioni. Gli accertamenti medici hanno stabilito che si è trattato di una morte naturale e, d’accordo con il magistrato di turno, il corpo è stato restituito alla famiglia per organizzare le esequie.

