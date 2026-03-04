Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

Iran, iniziata un’offensiva di terra dei curdi: gli Usa confermano

Fonti statunitensi parlano di un’operazione nel nord-ovest del Paese. Il segretario alla Difesa Pete Hegseth evita però di confermare un coinvolgimento diretto
Un combattente curdo, foto Flickr d'archivio
Un combattente curdo, foto Flickr d'archivio
AA

Migliaia di combattenti curdi hanno lanciato un’offensiva di terra contro l’Iran. Lo ha dichiarato un funzionario statunitense a Fox News. La notizia è stata rilanciata anche da Axios, che cita a sua volta fonti Usa e colloca l’inizio dell’operazione nel nord-ovest del Paese.

In precedenza, sempre secondo media americani, era emerso che gruppi dissidenti curdo-iraniani con base nel nord dell’Iraq si stavano preparando a una potenziale operazione militare oltre confine in Iran. Gli Stati Uniti avevano chiesto ai curdo-iracheni di sostenerli.

Interpellato nel pomeriggio sulla questione, il segretario alla Difesa Pete Hegseth è rimasto vago. «Nessuno dei nostri obiettivi si basa sul supporto o sull’armamento di una forza in particolare. Quindi, siamo a conoscenza di ciò che altre entità potrebbero fare, ma i nostri obiettivi non sono incentrati su questo», ha affermato. I gruppi curdi sono considerati il segmento più organizzato della frammentata opposizione iraniana e si ritiene che dispongano di migliaia di combattenti addestrati.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
attacco Irancurdi
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario