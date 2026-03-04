Iran, iniziata un’offensiva di terra dei curdi: gli Usa confermano
Migliaia di combattenti curdi hanno lanciato un’offensiva di terra contro l’Iran. Lo ha dichiarato un funzionario statunitense a Fox News. La notizia è stata rilanciata anche da Axios, che cita a sua volta fonti Usa e colloca l’inizio dell’operazione nel nord-ovest del Paese.
BREAKING: Thousands of Iraqi Kurds launch a ground offensive into Iran, a U.S. official tells FOX News.— Fox News (@FoxNews) March 4, 2026
Earlier Wednesday, Secretary Hegseth said the U.S. military is not arming an insurgency inside Iran, though he suggested other parts of the U.S. government could potentially… pic.twitter.com/Y7OckXgJsX
In precedenza, sempre secondo media americani, era emerso che gruppi dissidenti curdo-iraniani con base nel nord dell’Iraq si stavano preparando a una potenziale operazione militare oltre confine in Iran. Gli Stati Uniti avevano chiesto ai curdo-iracheni di sostenerli.
Interpellato nel pomeriggio sulla questione, il segretario alla Difesa Pete Hegseth è rimasto vago. «Nessuno dei nostri obiettivi si basa sul supporto o sull’armamento di una forza in particolare. Quindi, siamo a conoscenza di ciò che altre entità potrebbero fare, ma i nostri obiettivi non sono incentrati su questo», ha affermato. I gruppi curdi sono considerati il segmento più organizzato della frammentata opposizione iraniana e si ritiene che dispongano di migliaia di combattenti addestrati.
