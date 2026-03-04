Iran, iniziata un’offensiva di terra dei curdi: gli Usa confermano

Migliaia di combattenti curdi hanno lanciato un’offensiva di terra contro l’Iran. Lo ha dichiarato un funzionario statunitense a Fox News. La notizia è stata rilanciata anche da Axios, che cita a sua volta fonti Usa e colloca l’inizio dell’operazione nel nord-ovest del Paese.

BREAKING: Thousands of Iraqi Kurds launch a ground offensive into Iran, a U.S. official tells FOX News.



Earlier Wednesday, Secretary Hegseth said the U.S. military is not arming an insurgency inside Iran, though he suggested other parts of the U.S. government could potentially… pic.twitter.com/Y7OckXgJsX — Fox News (@FoxNews) March 4, 2026

In precedenza, sempre secondo media americani, era emerso che gruppi dissidenti curdo-iraniani con base nel nord dell’Iraq si stavano preparando a una potenziale operazione militare oltre confine in Iran. Gli Stati Uniti avevano chiesto ai curdo-iracheni di sostenerli.

Interpellato nel pomeriggio sulla questione, il segretario alla Difesa Pete Hegseth è rimasto vago. «Nessuno dei nostri obiettivi si basa sul supporto o sull’armamento di una forza in particolare. Quindi, siamo a conoscenza di ciò che altre entità potrebbero fare, ma i nostri obiettivi non sono incentrati su questo», ha affermato. I gruppi curdi sono considerati il segmento più organizzato della frammentata opposizione iraniana e si ritiene che dispongano di migliaia di combattenti addestrati.