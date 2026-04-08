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Iran, «interrotto transito da Hormuz dopo i raid di Israele in Libano»

A dirlo l’agenzia di stampa iraniana Fars: lo stretto era stato riaperto dopo l’annuncio della tregua. Nell’attacco israeliano contro Hezbollah colpito anche un veicolo della missione italiana
Macerie in Libano dopo l'attacco di Israele - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Macerie in Libano dopo l'attacco di Israele - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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«Il transito delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz è stato interrotto in seguito agli attacchi israeliani contro il Libano». Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana Fras in un post su X. dopo che il tratto di mare era stato riaperto a seguito dell’annuncio della tregua.

I raid aerei israeliani contro Hezbollah in tutto il Libano hanno visto l'impiego di 50 caccia che hanno sganciato circa 160 bombe su 100 obiettivi in soli 10 minuti. L'ondata di attacchi è stata denominata internamente «Oscurità eterna». L'Idf ha dichiarato di aver bombardato circa 100 centri di comando di Hezbollah e altre infrastrutture militari a Beirut, nella valle della Beqaa e nel Libano meridionale. Centinaia le vittime.

Colpito anche un veicolo italiano della missione Unfil, come comunicato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani: «Una colonna italiana dell'Unifil che portava elementi a Beirut per il rimpatrio è stata bloccata all'Idf: i colpi di avvertimento israeliani hanno danneggiato un nostro veicolo. Per fortuna nessun ferito».

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