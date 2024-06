Ipotesi chiusura scuola Don Vender, i genitori protestano ma la Loggia rassicura

Le voci che hanno cominciato a circolare ieri su una possibile chiusura della scuola elementare Don Vender nel 2025 hanno portato i genitori degli alunni a mobilitarsi per esprimere il proprio dissenso.

«Giù le mani dalla scuola» recita lo striscione appeso questa mattina sulla ringhiera delle elementari di via delle Longure a Brescia. Una frase eloquente, ripetuta più volte anche dai genitori che si sono riuniti prima della chiusura dell’anno scolastico.

La replica di Frattini

In realtà però l’assessora Anna Frattini, interpellata, ha ridimensionato subito la questione, confermando che «non c’è stata ancora nessun comunicazione ufficiale, nemmeno in Giunta: stiamo solo avanzando ipotesi sul dimensionamento dell’apparato scolastico su tutta la città».

Ancora nulla di sicuro dunque, solo tanta incertezza, che ha portato molta preoccupazione tra i genitori.

La scuola Don Vender - © www.giornaledibrescia.it

Ma come si è arrivati a questo punto? I genitori confermano di aver ricevuto la notizia della chiusura dalle insegnanti, a loro volta informate dall’assessora. Fatto smentito dalla stessa Frattini: «Non ho detto nulla del genere. La scuola ha alcune criticità dal punto di vista strutturale, ma momentaneamente siamo ancora su un percorso di dialogo che interessa tutti gli interlocutori. Mi sorprende che sia emersa questa componente di allarmismo: parlo con tutti e il mio ufficio è sempre aperto. Per me la partecipazione è importante».

Rassicurazioni

L’ipotesi di un dimensionato c’è, ma per ora niente è stato deciso. E comunque nessun alunno verrà cacciato dalla scuola. «Non manderemo via i bambini - conferma l’assessora Frattini -: chi inizia la scuola alla Don Vender la finirà lì. Su questo non c’è alcun dubbio».

Attualmente, dunque, tutti gli alunni (anche quelli appena iscritti per l’anno scolastico 2024/’25) hanno la certezza che fino alla quinta elementare la Don Vender resterà la loro scuola.