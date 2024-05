Ipertensione arteriosa, venerdì la giornata mondiale con controlli gratuiti a Brescia

Stamattina nella sala consiliare dell’Ospedale Civile è stata presentata la ventesima Giornata Mondiale contro l’Ipertensione arteriosa, che si celebra il 17 maggio e a Brescia vedrà i medici del Centro per la Diagnosi e la Cura dell'Ipertensione arteriosa della Asst Spedali Civili - Università degli Studi di Brescia, diretto dalla professoressa Maria Lorenza Muiesan, fornire alla cittadinanza le indicazioni corrette per misurare la pressione. Verrà allestita una postazione nelle vicinanze della sede del Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta, in via San Faustino 74, dalle 10 alle 17 del 17 maggio sul sagrato della chiesa di San Faustino e Giovita. Oltre a fornire informazioni, i medici saranno a disposizione per controllare gratis la pressione arteriosa dei cittadini interessati e per consegnare del materiale informativo, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza del periodico monitoraggio dei valori pressori. Obiettivo della ventesima Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa sarà, non a caso, quello di promuovere e favorire una maggiore consapevolezza del rischio associato alla malattia ipertensiva e sottolineare l’importanza di una migliore prevenzione, diagnosi e trattamento della patologia.

«Giornate come queste dedicate alla prevenzione sono un’occasione importante per i cittadini – osserva il direttore generale della Asst Spedali Civili di Brescia, Luigi Cajazzo -. Sono fondamentali per rendere tutta la popolazione più consapevole del rischio associato all’aumento, anche modesto, della pressione arteriosa che rappresenta uno dei principali fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. Conoscere quali siano i rischi, i metodi di monitoraggio ed i sintomi è un primo passo importantissimo nella diagnosi e nella cura».

I dati

In Italia l’ipertensione arteriosa rappresenta la più importante causa di malattie cardiovascolari, come l’infarto miocardico e/o l’ictus cerebrale, lo scompenso cardiaco e aritmie come la fibrillazione atriale, e contribuisce allo sviluppo di insufficienza renale cronica. I dati più recenti confermano che più del 30% della popolazione italiana adulta è affetta da ipertensione arteriosa, con percentuali ampiamente superiori nelle fasce più avanzate di età.

La prevalenza di ipertensione arteriosa è, inoltre, in aumento tra bambini, adolescenti e giovani e pari a circa il 10%, soprattutto a causa del concomitante incremento della prevalenza di obesità.

Sebbene nella maggior parte dei casi l’ipertensione arteriosa risulti controllata dalla terapia, almeno il 35% degli italiani ipertesi presenta, malgrado la terapia, valori pressori superiori a 140/90 mmHg. Almeno il 30% degli italiani, inoltre, ha valori di pressione arteriosa elevati, ma non lo sa perché non la misura con regolarità. «Per quanto riguarda Brescia è stato notato che più di recente c’è stata una riduzione di ictus - spiega Maria Lorenza Muiesan - : ciò significa che c’è stata una attenzione particolare negli anni precedenti alla prevenzione».