Investito un bimbo di 9 anni a Orzinuovi: interviene l’elisoccorso

Un bambino di 9 anni è stato investito questo pomeriggio a Orzinuovi, in via Borgo San Giacomo. Stando ai primi rilievi, sembrerebbe che il piccolo sia uscito all'improvviso dal cortile di casa sulla strada dove stava transitando un Opel Vivaro, condotto da un 54enne residente nel paese.

Il furgone ha così colpito il bimbo, che ha riportato contusioni alla testa, al torace e varie abrasioni: trasportato in elisoccorso all'ospedale Civile di Brescia, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Verolanuova, al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.