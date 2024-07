Investito tra Pontoglio e Urago, anziano pedone muore sul colpo

È morto sul colpo, travolto da un’auto. Appena fuori da casa sua. È deceduto così Giansandro Festa, 83 anni, mentre poco dopo le 8 stava camminando lungo la sp 469, la strada che collega Pontoglio a Urago d’Oglio, per recarsi nelle serre lì vicino. L’anziano, infatti, ogni giorno si occupava della coltivazione degli ortaggi a due passi da casa.

Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente, ma da quanto rilevato finora l’anziano è stato investito da una vettura che viaggiava in direzione Pontoglio e, a causa del violentissimo impatto, ha perso la vita.

I soccorritori, arrivati poco dopo sul posto con un’ambulanza, non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Per i rilievi è intervenuta la Stradale da Salò, mentre la Locale di Pontoglio sta deviando il traffico. La strada è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni.