Investito da un furgone in via Cremona, grave un 80enne

Un uomo di 80 anni è stato portato in ospedale in condizioni molto gravi dopo essere stato investito da un furgone in via Cremona questa mattina, 15 gennaio, attorno alle 11.40.

Un testimone ha raccontato che l’anziano stava camminando sul marciapiede quando ha all’improvviso attraversato la strada, proprio mentre sopraggiungeva il mezzo che lo ha travolto. L’anziano stava rincasando dopo aver fatto la spesa.