Investito da un’auto mentre va in bici, grave un uomo

Un uomo di 67 anni in bicicletta è stato investito da un'auto a Palazzolo ed è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale al Giovanni XXIII di Bergamo a bordo dell'elisoccorso.

È successo lungo via Milano, tra San Pancrazio e il quartiere di San Giuseppe dove l'uomo è residente, all'altezza dello svincolo che porta alla Sp 469, chiuso per circa un’ora per permettere le operazioni di soccorso.

Stando alle prime ricostruzioni la donna alla guida del veicolo, una Fiat Panda, alla rotonda stava svoltando a destra per prendere la strada provinciale in direzione di Cologne, quando è avvenuto lo scontro con il ciclista. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale di Palazzolo. All’arrivo dei soccorsi l’uomo, che ha perso molto sangue dalla testa, era cosciente. Quando però è stato caricato sull’elisoccorso non era più vigile.