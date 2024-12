Investite da uno scooter, due anziane gravi in ospedale

Un impatto violento. Un brutta caduta. L’attesa delle ambulanze sotto la pioggia con fratture alle gambe, lesioni alle braccia, dolori fortissimi alla schiena. È terminato all’ospedale il pomeriggio di due anziane signore investite da uno scooter in via XX Settembre pochi minuti dopo le 17 di domenica 22 dicembre.

L’incidente è avvenuto all’altezza dell’attraversamento pedonale all’incrocio con via Ferramola.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione le due signore si trovavano una al fianco dell’altra in mezzo alla carreggiata quando lo scooterone condotto da un uomo di una cinquantina di anni le ha travolte e mandate a terra, l’una ad una manciata di metri dall’altra.

Come le due donne e il motociclo siano finiti in rotta di collisione è circostanza che dovranno chiarire gli agenti della Polizia Locale di Brescia. Stando ad alcune testimonianze a sbagliare sarebbero state le signore: sarebbero state infatti loro al centro della strada, nonostante il semaforo pedonale segnasse il rosso. L’uomo alla guida dello scooter, complice il buio, le gocce d’acqua sul parabrezza e sulla visiera del casco, non si sarebbe accorto della loro presenza e non è riuscito ad evitarle.

Sul posto sono arrivate due ambulanze e l’auto medica. Le donne sono state portate in codice giallo alla Poliambulanza, mentre l’uomo medicato e sottoposto all’alcoltest. Il tratto di via XX Settembre, compreso tra via Bulloni e via Ferramola, è rimasto chiuso per diverse decine di minuti per consentire agli agenti della Polizia Locale di completare i rilievi.