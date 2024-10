Investita dal getto di vapore della pentola: cuoca in ospedale

Tanta paura, ma lievi conseguenze per una cuoca di 42 anni al lavoro in un ristorante etnico di Brescia. La donna marocchina è infatti rimasta lievemente scottata al viso dopo essere stata investita dal getto di vapore di una pentola a pressione.

La cuoca stava lavorando nella cucina del locale marocchino Riad quando, nel togliere il coperchio della pentola, il vapore bollente l’ha colpita. I colleghi hanno subito allertato i soccorsi. Medicata dal personale dell’ambulanza arrivata in via Bazoli è poi stata trasferita al Civile per ulteriori accertamenti. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.