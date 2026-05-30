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Investita in bicicletta, studentessa bresciana muore a Strasburgo

L’incidente è avvenuto la scorsa settimana su una pista ciclabile: Daniela Veloci, 26 anni, viveva nel Bresciano e aveva origini molisane
Daniela Veloci - Foto TGR Molise
Daniela Veloci - Foto TGR Molise

Cordoglio tra il Bresciano e il Molise per la scomparsa di Daniela Veloci, 26 anni, studentessa morta nei giorni scorsi a Strasburgo dopo essere stata investita da un’automobile mentre percorreva una pista ciclabile.

A dare notizia della tragedia è stato il TGR Molise, che riferisce come la giovane fosse originaria di Miranda, in provincia di Isernia, paese della madre, oggi residente nel Bresciano. A Miranda Daniela Veloci aveva però mantenuto forti legami familiari e vi faceva ritorno ogni estate per trascorrere del tempo con parenti e amici. Secondo quanto riportato da RaiNews, la giovane era prossima alla laurea.

Il dolore

Profondo il dolore anche a Strasburgo, dove la 26enne lavorava al Centre de Langues Pangloss come insegnante di italiano. In un messaggio pubblicato sui social dall'istituto linguistico, colleghe e colleghi la ricordano come una docente «molto apprezzata» dalle studentesse e dagli studenti, capace di trasmettere non solo la lingua italiana ma anche la passione per il teatro, la letteratura e l’arte.

«Daniela era una persona di grande finezza, delicata, attenta e profondamente elegante nel suo modo di essere con gli altri», si legge ancora nel ricordo pubblicato dal centro linguistico. Le colleghe e i colleghi sottolineano inoltre la sua capacità di creare legami umani autentici e di lasciare «un’impronta umana e sensibile indimenticabile».

L’istituto ha promosso anche un momento di raccoglimento in sua memoria a Strasburgo nei giorni scorsi, esprimendo vicinanza alla famiglia, alle persone care e all’intera comunità universitaria colpita dalla sua scomparsa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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