Investimento a San Polo, grave una donna

Nel pomeriggio di martedì una donna 59enne è stata investita da un’automobile in via Verrocchio a San Polo.

Sarebbe ricoverata in serie condizioni all’ospedale Civile di Brescia. Ha varie fratture ma non sarebbe in imminente pericolo di vita.

La Polizia Locale è al lavoro per stabilire se la donna stesse camminando sulle strisce pedonali oppure no. Il conducente della vettura si è immediatamente fermato per prestare soccorso.