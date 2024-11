Investì e uccise un uomo a Bedizzole, famiglia decisiva per l’arresto

Positivo all’alcoltest, Gianbattista Guatta, 61enne del paese, si era giustificato: «Ho bevuto dopo l’incidente per lo choc»

Il sopralluogo dei carabinieri sul luogo dell'incidente - © www.giornaledibrescia.it

In carcere sette giorni dopo aver investito e ucciso Gaston Nicolas Pascale Urgoiti, il 29enne trovato in fin di vita attorno alle 23 di venerdì 15 sul fondo del canale di scolo che corre a lato di via Brescia a Bedizzole. Ci è finito Gianbattista Guatta, 61enne di casa a Bedizzole, per volere del giudice delle indagini preliminari Federica Brugnara che, oltre ai gravi indizi della sua colpevolezza, ha ravvisato anche il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove. Alcol olt