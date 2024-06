Anziana 90enne investe una donna e scappa in auto a Rezzato

È stata investita sulle strisce pedonali mentre attraversava la strada per raggiungere l’ipermercato Rossetto in via Mazzini a Rezzato la 33enne di Brescia la cui investitrice, alla guida pare di una Polo grigia, è poi scappata in direzione Brescia.

Il fatto è accaduto poco dopo le 9: la donna è stata sbalzata a tre metri dal punto dell’impatto, che le ha provocato un serio trauma cranico, per il quale immediatamente soccorsa è stata ricoverata in codice giallo alla Poliambulanza. Sul posto, con l’ambulanza di Areu e un’auto medica, è intervenuta la Polizia Locale di Rezzato.

Ad assistere all’incidente alcuni automobilisti di passaggio nella strada molto trafficata a quell’ora e un motociclista, che si è subito fermato, invitando l’automobilista al volante della macchina investitrice a fermarsi. Questa ha fatto una manovra intorno alla rotonda come se volesse fermarsi in sicurezza, in realtà prendendo la fuga in direzione Brescia.

Il motociclista ha tentato l’inseguimento perdendo però di vista l’automobile, non riuscendo neppure a memorizzare tutti i numeri della targa. In seguito ad alcune verifiche la Locale sarebbe riuscita a individuare chi era alla guida: si tratterebbe, a quanto emerge, di un’anziana novantenne.