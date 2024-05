Investe un 12enne e scappa: denunciato un 65enne a Rezzato

L’uomo ha urtato il ragazzino che era in bicicletta, lo ha fatto cadere e non lo ha soccorso: per lui è scattato anche il ritiro della patente

Il comando della polizia locale di Rezzato

A A Riduci Ingrandisci Si è presentato subito al comando della Polizia locale di Rezzato il 12enne che nel pomeriggio di martedì è stato investito da un’autovettura. La macchina lo ha urtato, disarcionandolo dalla sua bicicletta, e si è poi data alla fuga. Anche se ferito alle gambe, il ragazzino ha avuto il coraggio di chiedere aiuto e raccontare agli agenti ciò che era successo. Dopo aver avvisato i genitori, che hanno portato il ragazzino al pronto soccorso per medicare le ferite per fortuna lievi, gli agenti sono riusciti a identificare l’automobilista grazie al racconto del 12enne e all’ausilio dei sistemi di sorveglianza. L’uomo, un 65enne residente nell’hinterland, martedì si era poi diretto verso casa pensando forse di farla franca. Per lui è scattato il ritiro della patente di guida, oltre naturalmente alla denuncia per omissione di soccorso e fuga da incidente stradale.

