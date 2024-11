Intrappolati in un canalone, due escursionisti soccorsi in Valsabbia

Due escursionisti sono stati recuperati nella tarda mattinata di questo venerdì con l’elicottero della Guardia di Finanza e dal Soccorso alpino della Valle Sabbia. Hanno probabilmente sbagliato il sentiero, sulle montagne particolarmente impervie che ci sono fra Toscolano Maderno e Vobarno.

Ad un certo punto si sono ritrovati in un canalone dal quale non riuscivano a venire fuori. L’allarme è scattato poco prima delle 10 di questa mattina e sul posto è intervenuto «Volpe», l’elicottero della Guardia di Finanza di stanza nel Varesotto, che è atterrato in piazzola vicino all’Itis di Vobarno per caricare i tecnici del Soccorso alpino della Valle Sabbia, poi scaricati in prossimità del canalone.

I soccorritori, con diverse calate, hanno raggiunto i due giovani escursionisti e li hanno issati dove hanno potuto imbarcarli sull’elicottero e riportarli a Vobarno, incolumi.