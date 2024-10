Intossicazione alimentare per un gruppo di bresciani in Turchia

Disavventura in Turchia per una quarantina di turisti bresciani, vittima di un'intossicazione alimentare. Il gruppo è arrivato nel fine settimana a Istanbul, per un tour che prevedeva la visita della città sul Bosforo e, successivamente, il trasferimento in Cappadocia. «Dopo la prima cena però – spiegano alcuni familiari rimasti nel Bresciano – hanno iniziato ad accusare vomito, dissenteria e febbre alta».

I problemi, inizialmente legati a pochi turisti, con il passare delle ore si sono poi estesi a buona parte della comitiva. Per alcuni dei viaggiatori si è reso necessario un controllo in ospedale, dove sarebbe stata riscontrata l'intossicazione, probabilmente collegata ad alcuni dei cibi (o delle bevande) ingeriti.

Il rientro

Domani, mercoledì, è in programma il rientro in Italia, con il punto di domanda per ora in merito alla possibilità di riuscire a prendere il volo per i postumi dell'intossicazione. «Pensiamo possano rientrare domani, come previsto – fa sapere l'agenzia di viaggi –, ma stiamo monitorando la situazione momento per momento. Siamo in contatto sia con i medici che con l'hotel che ospita i turisti, dove è presente anche il nostro capogruppo».