Intimidazioni alla presidente del CdQ Chiesanuova: solidarietà della città

Claudia Cauzzi, presidente del Consiglio di Quartiere Chiesanuova e candidata alle ultime elezioni comunali con Al lavoro con Brescia tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio è stata oggetto di atti vandalici contro la propria macchina, alla quale sono state forate le gomme in tre diverse occasioni. Cauzzi ha esposto formale denuncia contro ignoti in Questura.

Vicinanza

«Dei veri e propri episodi di intimidazione nei confronti di una rappresentante eletta democraticamente e il cui servizio, ricordiamo, è totalmente gratuito – aveva sottolineato nei giorni scorsi Mattia Datteri, coordinatore di Al lavoro con Brescia –. Una rappresentante capace, impegnata e attenta ai bisogni del proprio quartiere, colpita da soggetti che non sono in grado di esprimere il proprio dissenso in maniera civile, preferendo agire di notte con atti vandalici».

Solidarietà è arrivata poi anche dagli altri Consigli di quartiere della città. «Qualora questi gesti fossero collegati all’attività che svolge in quartiere, sarebbe di una gravità inaudita. Tutto questo riporta a scenari bui lontani nel tempo e distanti dal vivere democratico», si legge nella nota.

«L’odio e gli atti intimidatori non sono tollerabili e sono completamente alieni a ciò che rappresentano i CdQ. Troppo spesso, anche durante le nostre riunioni, vengono posti in essere gesti e linguaggi ostili, volgari, violenti e sessisti e questo non deve più accadere – prosegue il comunicato –. I CdQ sono organismi civici atti ad aumentare la partecipazione della cittadinanza e non devono essere utilizzati dalle forze politiche o dai/dalle consiglieri/e anche di quartiere per fomentare malcontento e rabbia. Invitiamo tutti/e ad abbassare il livello della tensione, troppo alto in città negli ultimi mesi».

La prossima seduta

In occasione della riunione del Consiglio di quartiere di mercoledì 29, i rappresentati del circolo Acli di Chiesanuova si troveranno davanti alla sala civica di via Livorno tra le 20 e le 20.30 come segno di solidarietà verso la presidente Cauzzi.