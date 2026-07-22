Intelligenza artificiale di OpenAi sfugge ai test: hackerata startup

Durante una prova interna di sicurezza, un agente autonomo basato ha superato le barriere di contenimento e ha violato la piattaforma Hugging Face senza alcun intervento umano

22 luglio 2026 3 ' di lettura

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