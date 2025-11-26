Inseguimento per le strade della Bassa, auto speronata e ladri in fuga

Momenti di paura e concitazione stamattina per un inseguimento a tutto gas tra una Audi A3 in fuga da carabinieri e da una pattuglia della Polizia Locale di Ghedi, dopo che una banda di ladri in appartamenti è stata sorpresa durante il compimento di un furto.

Secondo le prime indiscrezioni pare che la vettura tedesca, già segnalata per esser stata al centro di una serie di irruzioni in case e negozi chiusi, sia stata individuata da un portale elettronico che sorveglia gli accessi di Ghedi. A quel punto, ricevuto l'alert, una pattuglia della Polizia Locale ha cercato di intercettare e fermare i malviventi che alla vista della vettura in livrea hanno tentato la fuga.

Una fuga rocambolesca e pericolosa, con strade e rotatorie prese contromano e altre auto sfiorate, sino a giungere a Manerbio quindi a Verolanuova. Durante la fuga i ladri si sono sbarazzati di involucri contenti dei gioielli rubati in una casa, poi recuperati.

Nel frattempo una gazzella dei Carabinieri della Compagnia di Verolanuova è giunta a dare manforte agli agenti, sino a quando, vista la pericolosità della guida dell'auto in fuga, la vettura della Locale ha speronato l'Audi e l'ha costretta a fermarsi in una rotatoria.

Nel parapiglia che ne è seguito i malviventi si sono dati comunque alla fuga. Per questo è tuttora in corso una caccia all'uomo con diverse pattuglie del Radiomobile e vetture della Polizia Locale dei Comuni coinvolti. La Audi è poi stata trovata abbandonata lungo la statale 668.