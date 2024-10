Inquinanti oltre il limite, il caso Finchimica preoccupa Manerbio

Alessandra Portesani

I risultati delle analisi di Arpa suggeriscono che ci siano delle perdite di trifluoruri ancora in corso. Il sindaco: «Terremo aggiornata la cittadinanza»

L'azienda Finchimica a Manerbio - © www.giornaledibrescia.it

«Dati preoccupanti». Dopo la commissione Ambiente in Regione, ieri sera la questione Finchimica ha tenuto banco anche nell’incontro della commissione convocato dal Comune di Manerbio. Finchimica, «inquinanti in crescita»: nuovo sistema di trattamento Aumentano le sostanze inquinanti Cresce, infatti, la preoccupazione in seguito alla conferma arrivata da Arpa relativa al trend in aumento delle sostanze inquinanti nella falda superficiale. In due piezometri la concentrazione di trifluoruri è cresc