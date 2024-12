Inquinamento acustico a Desenzano, in arrivo il Piano anti rumore

Meno rumore, più tranquillità: Desenzano si prepara a ridurre l’inquinamento acustico con un piano d’azione che coinvolge le strade più trafficate e promette di migliorare la qualità della vita per oltre 3.600 abitanti.

Il Comune ha infatti approvato un piano per affrontare in modo strutturato e mirato il problema del rumore causato dal traffico sulle principali arterie cittadine. Il Piano di azione per le infrastrutture stradali principali, predisposto nel rispetto delle normative europee e nazionali, si propone di migliorare la qualità della vita dei residenti, riducendo l’esposizione al rumore nelle aree più critiche della città.

I pregressi

Una mappatura acustica condotta nel 2022 ha messo in evidenza come oltre 3.600 abitanti siano esposti a livelli di rumore superiori ai limiti di legge, con particolare intensità lungo le strade principali come viale Marconi, viale Tommaso Dal Molin/viale Motta, viale Francesco Agello e viale Monte Corno. Queste arterie, percorse quotidianamente da un traffico intenso, sono risultate particolarmente problematiche, con diverse aree residenziali e edifici sensibili esposti a livelli acustici elevati.

Tre fasi

Per rispondere a questa situazione, il piano prevede una serie di interventi di mitigazione, tra cui l’utilizzo di asfalti fonoassorbenti e la riduzione dei limiti di velocità a 30 chilometri orari su determinati tratti, con un investimento complessivo stimato in circa 985mila euro.

Il piano prevede un approccio graduale e una suddivisione degli interventi in più fasi. La prima fase, nel breve periodo, riguarda l’abbassamento dei limiti di velocità su alcuni tratti particolarmente critici, come quelli di viale Marconi e viale Dal Molin, con l’obiettivo di ottenere una riduzione immediata del rumore.

Nella fase successiva, a medio termine, verranno realizzati gli interventi più strutturali, come la posa di asfalto fonoassorbente lungo l’intero percorso di viale Dal Molin e in alcune porzioni di viale Agello, per ridurre ulteriormente l’impatto acustico. Infine, nel lungo periodo, saranno eseguiti lavori di rifacimento della pavimentazione stradale e la messa in sicurezza di altri tratti di viale Agello e viale Monte Corno, al fine di completare il piano e migliorare la situazione acustica in modo duraturo.

Monitoraggio

Ogni fase sarà monitorata con rilievi acustici condotti prima e dopo i lavori, per verificare l’efficacia degli interventi. I dati raccolti consentiranno di fare un bilancio preciso dell’impatto delle misure adottate e di adattare ulteriori azioni, se necessario. Le stime indicano che oltre 1.200 persone beneficeranno di una significativa riduzione dell’esposizione al rumore, con evidenti miglioramenti nella qualità della vita.