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Inner Wheel, a Maria Pia Mainardi il premio donna 2025-2026

Nella chiesa di San Giorgio si è svolta la cerimonia del Distretto 206 dell’Inner Wheel: premi e attestati a nove donne impegnate contro violenze e maltrattamenti
La premiazione
La premiazione

La chiesa di San Giorgio nel cuore di Brescia ha ospitato la cerimonia di consegna del Premio Inner Wheel per la donna 2025-2026, promosso dal Distretto 206 dell’Inner Wheel. All’iniziativa hanno partecipato rappresentanti e delegate arrivate da tutto il Distretto, alla presenza della governatrice Laura Donati Hauser e delle autorità civili.

Nel corso dell’evento è stato consegnato un attestato di merito alle nove candidate selezionate, tutte distintesi nei rispettivi territori, da Trento a Verona, per il loro impegno concreto e coraggioso a sostegno delle donne e dei figli vittime di abusi, maltrattamenti e violenze.

Il riconoscimento

A ottenere il riconoscimento principale è stata Maria Pia Mainardi, premiata per il suo lungo e costante impegno contro i soprusi di genere. A colpire la giuria anche la testimonianza personale della vincitrice che, a 91 anni, continua a portare avanti la propria attività di sensibilizzazione e sostegno.

Maria Pia Mainardi
Maria Pia Mainardi

Numerosa la partecipazione dei club del Distretto 206, da tempo impegnato nella campagna internazionale Orange The World, iniziativa che coinvolge le socie dell’Inner Wheel nella promozione dei diritti delle donne e nella lotta contro ogni forma di violenza.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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