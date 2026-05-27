Inner Wheel, a Maria Pia Mainardi il premio donna 2025-2026

La chiesa di San Giorgio nel cuore di Brescia ha ospitato la cerimonia di consegna del Premio Inner Wheel per la donna 2025-2026, promosso dal Distretto 206 dell’Inner Wheel. All’iniziativa hanno partecipato rappresentanti e delegate arrivate da tutto il Distretto, alla presenza della governatrice Laura Donati Hauser e delle autorità civili.

Nel corso dell’evento è stato consegnato un attestato di merito alle nove candidate selezionate, tutte distintesi nei rispettivi territori, da Trento a Verona, per il loro impegno concreto e coraggioso a sostegno delle donne e dei figli vittime di abusi, maltrattamenti e violenze.