Inner Wheel, a Maria Pia Mainardi il premio donna 2025-2026

La chiesa di San Giorgio nel cuore di Brescia ha ospitato la cerimonia di consegna del Premio Inner Wheel per la donna 2025-2026, promosso dal Distretto 206 dell’Inner Wheel. All’iniziativa hanno partecipato rappresentanti e delegate arrivate da tutto il Distretto, alla presenza della governatrice Laura Donati Hauser e delle autorità civili.
Nel corso dell’evento è stato consegnato un attestato di merito alle nove candidate selezionate, tutte distintesi nei rispettivi territori, da Trento a Verona, per il loro impegno concreto e coraggioso a sostegno delle donne e dei figli vittime di abusi, maltrattamenti e violenze.
Il riconoscimento
A ottenere il riconoscimento principale è stata Maria Pia Mainardi, premiata per il suo lungo e costante impegno contro i soprusi di genere. A colpire la giuria anche la testimonianza personale della vincitrice che, a 91 anni, continua a portare avanti la propria attività di sensibilizzazione e sostegno.
Numerosa la partecipazione dei club del Distretto 206, da tempo impegnato nella campagna internazionale Orange The World, iniziativa che coinvolge le socie dell’Inner Wheel nella promozione dei diritti delle donne e nella lotta contro ogni forma di violenza.