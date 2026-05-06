Assemblea e Festival delle Ingegnerie a Brescia: futuro e innovazione

Sarà un’assemblea particolarmente significativa quella dell’Ordine degli ingegneri di Brescia in programma l’8 e 9 maggio in città. Oltre a rappresentare il consueto momento istituzionale per l’ approvazione del bilancio consuntivo , coincide con la conclusione del mandato della presidente Laura Boldi e del suo consiglio, segnando un passaggio cruciale per l’Ordine e dando il via alle elezioni per i nuovi vertici.

Il programma

Il programma prenderà il via nel pomeriggio di venerdì 8 maggio con la doppia lectio magistralis, aperta al pubblico, sul tema «Il futuro dell’ingegneria», un’occasione di confronto su scenari e competenze necessarie per affrontare le sfide dei prossimi anni. Dalle 14.45 prenderanno la parola Franco Stivali, Phd, Ceo di Crew, gruppo Ferrovie dello Stato, per «Un viaggio inaspettato - Cosa mettere in valigia per viaggiare nel futuro», e Giovanni Spatti, Ad di Wood Beton Spa e della Camuna Prefabbricati Srl, che parlerà di «Ingegneri del futuro. Imprenditori di se stessi». A seguire, in sessione privata, l’assemblea degli iscritti, con la presentazione del bilancio consuntivo e la premiazione per i 40, 50 e 60 anni dalla laurea, valorizzando così la comunità professionale.

Rilevante sarà la mattinata di sabato 9 maggio, dedicata all’assemblea di fine mandato. Nel frattempo, dalle 9.30 alle 15, nel chiostro di San Faustino si svolgerà il Festival delle ingegnerie, un’iniziativa aperta al pubblico che vedrà la presenza di commissioni dell’Ordine, aziende, startup e studenti, con stand informativi e attività pensate per avvicinare il pubblico ai diversi ambiti delle ingegnerie.

«Sarà un’occasione – spiega il segretario Fausto Minelli – per mostrare in modo tangibile il contributo della professione nei settori della sicurezza, dell’ambiente, dell’energia, delle costruzioni e dell’innovazione, rafforzando il legame tra gli ingegneri e la comunità. Si tratta di un evento strategico, che vorremmo diventasse un appuntamento annuale».

Il bilancio dei quattro anni

In parallelo, alle 9.30 prenderà il via anche la presentazione del bilancio complessivo delle attività svolte dal consiglio nei quattro anni di mandato, con gli interventi della presidente e del segretario e la presentazione del lavoro delle commissioni e dei gruppi attivi all’interno dell’Ordine.