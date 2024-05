Infortunio sul lavoro a San Zeno, operaio resta incastrato con le braccia in un macchinario

Grave infortunio nel pomeriggio di oggi alla Franchini Lamiere di via IV Novembre a San Zeno. Un operaio è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale, al Civile.

Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco il lavoratore, che ha 43 anni e da una decina è in azienda, sarebbe rimasto incastrato con le braccia in un nastro trasportatore che si era bloccato. Quando il macchinario è ripartito avrebbe agganciato il braccio sinistro dell'operaio, risucchiandolo. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco. L'uomo, pur ferito in modo serio, non verserebbe in pericolo di vita.