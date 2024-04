Infortunio sul lavoro a Lograto, morto un uomo

Un uomo di 46 anni è morto in un infortunio sul lavoro in una ditta di Lograto, in via IV Novembre. Secondo le prime informazioni, l’uomo è rimasto schiacciato da una lastra metallica mentre stava manovrando un carroponte. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 di stamattina, alla Dall’Era Siderurgica.

Mario Bailo, segretario della Uil di Brescia, uscendo dall’azienda ha lanciato accuse pesantissime: «I lavoratori ci dicono che in questa azienda i carroponte sono vecchi e la manutenzione viene fatta solo quando si bloccano. È inaccettabile. Queste non sono morti bianche, sono omicidi sul lavoro».

Per Massimo Bulla (Cgil Fiom), «in queste zone si investe poco in sicurezza e poi succedono le tragedie. Serve che la politica ci metta la testa».

Sul posto i carabinieri di Chiari e i vigili del fuoco.