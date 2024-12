Infortunio sul lavoro a Isorella: operaio in codice rosso

Infortunio sul lavoro questa mattina a Isorella, in via dell’Industria. Un operaio di 49 anni è stato trasportato in elisoccorso al Civile di Brescia dopo essere caduto dal carroponte sul quale stava eseguendo una manutenzione. Ha riportato traumi alla testa e alla schiena.

I soccorsi

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è sopraggiunta un’ambulanza e l’elisoccorso atterrato poco distante. Da lì il trasporto all’ospedale di Brescia in codice rosso.

I carabinieri di Desenzano si stanno occupando dell’esatta dinamica che ha portato all’infortunio.