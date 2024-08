Infortunio sul lavoro a Berlingo: operaio incastrato in un macchinario

Paura in serata in un’azienda a Berlingo. Un operaio di 36 anni, durante il turno di lavoro serale, è rimasto infatti incastrato in un macchinario con braccio e spalla.

Sono stati arrivati i soccorsi e l’uomo in condizioni serie - ma non in pericolo di vita secondo le prime ricostruzioni - è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso. I carabinieri stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sul lavoro.