Infortunio sui binari a Mazzano: operaio gravemente ferito

Infortunio sui binari a Mazzano: un operaio, che stava lavorando nel cantiere dell'Alta Velocità, è rimasto gravemente ferito dopo un volo di oltre cinque metri.

La dinamica dell'incidente è ancora tutta da ricostruire: sul posto la Polfer di Brescia, i Vigili del fuoco , i Carabinieri e il personale del 118. Stando ad alcuni colleghi, l'operaio sarebbe cosciente.