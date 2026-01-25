Giornale di Brescia
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Infortunio sui binari a Mazzano: operaio gravemente ferito

Simone Bracchi
La dinamica dell'incidente è ancora tutta da ricostruire, ma pare che l’uomo che stava lavorando nel cantiere dell’Alta Velocità sia caduto da un’altezza di cinque metri
A Mazzano i binari dove si è registrato l'incidente - © www.giornaledibrescia.it
A Mazzano i binari dove si è registrato l'incidente - © www.giornaledibrescia.it
Infortunio sui binari a Mazzano: un operaio, che stava lavorando nel cantiere dell'Alta Velocità, è rimasto gravemente ferito dopo un volo di oltre cinque metri.

La dinamica dell'incidente è ancora tutta da ricostruire: sul posto la Polfer di Brescia, i Vigili del fuoco , i Carabinieri e il personale del 118. Stando ad alcuni colleghi, l'operaio sarebbe cosciente.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

