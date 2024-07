Infortunio a Pontoglio, muore schiacciato un uomo

Un uomo di 76 anni è morto stamattina a Pontoglio poco dopo le 9. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, Paolo Bertoli nato nel 1947, stava lavorando in un campo su un trattore quando, per cause da accertare, è stato sbalzato e poi travolto dal mezzo che stava usando.

Il suo corpo è stato ritrovato soltanto verso le 13, dopo che la sorella della vittima ha chiesto a un conoscente di andarlo a cercare dal momento che non era tornato per pranzo.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco e i carabinieri di Chiari, che ricostruiranno la dinamica dell’incidente. Presenti anche gli operatori di Ats.