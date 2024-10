Infortunio nel termovalorizzatore, operaio grave in ospedale

Un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina, mentre stava smontando un ponteggio all’interno del termoutilizzatore di via Malta a Brescia. Secondo le prime informazioni, l’operaio è stato travolto da una trave, per poi cadere all’indietro da diversi metri d’altezza e sbattere la testa. All’arrivo dei soccorsi, non muoveva gambe e braccia. Le sue condizioni sono gravi: è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Civile in ambulanza.

Anche un suo collega 50enne è rimasto ferito, travolto dalla stessa trave che lo ha colpito al braccio, ma le sue condizioni sembrano meno preoccupanti: i soccorritori lo hanno portato in Poliambulanza.

Entrambi gli operai, cittadini di origine straniera e dipendenti di un’azienda esterna impegnata in lavori di manutenzione, indossavano gli elmetti e i dispositivi di sicurezza. Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i tecnici dell’Ats, a fianco di Asst Franciacorta e Polizia di Stato.