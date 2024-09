Infortunio a Castrezzato, operaio investito da una ruspa: è grave

Grave infortunio sul lavoro in mattinata nelle campagne di Castrezzato. Un operaio di un’impresa edile, la Pgs impianti di Torbole, incaricata di alcuni lavori stradali in via Calura, stava verificando la presenza di acqua nel serbatoio di un bobcat (un macchinario usato per fresare l’asfalto), quando è scivolato ed è finito con le gambe sotto le ruote del mezzo che pesa 40 quintali ed era in movimento.

Il 47enne ha riportato ferite molto gravi. Immediatamente soccorso dai colleghi, l’uomo è stato trasportato al Civile in codice rosso con l’elisoccorso.

Sul posto la Locale, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.