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Infortunio in cascina: cede un perno e la trincia colpisce un operaio

L’incidente in un’azienda di Calcinatello, l’uomo di 28 anni è stato trasferito al Civile in elicottero. Sul posto anche i carabinieri
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

L'elisoccorso in volo (immagine di archivio) - © www.giornaledibrescia.it
L'elisoccorso in volo (immagine di archivio) - © www.giornaledibrescia.it

Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi in un’azienda agricola di via Campagna a Calcinato. Un operaio di 28 anni è stato colpito dal pezzo di una trincia che lo ha investito. Il giovane lavoratore è comunque sempre rimasto sveglio e vigile e le sue condizioni, pur gravi, non sembrano far temere un imminente pericolo di vita.

Sul posto per le valutazioni del caso sia i carabinieri che i tecnici di Ats. Sembra che all’origine dell’incidente ci sia il cedimento di un perno ma ulteriori accertamenti saranno svolti nelle prossime ore.  

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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infortunio sul lavorooperaioCalcinato
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