Infortunio in cascina: cede un perno e la trincia colpisce un operaio

Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi in un’azienda agricola di via Campagna a Calcinato. Un operaio di 28 anni è stato colpito dal pezzo di una trincia che lo ha investito. Il giovane lavoratore è comunque sempre rimasto sveglio e vigile e le sue condizioni, pur gravi, non sembrano far temere un imminente pericolo di vita.