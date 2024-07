Infortunio in un cantiere ad Ancona: non ce l’ha fatta Paolo Gabbiani

L’artigiano residente al Villaggio Sereno era specializzato nei lavori in legno: è stato colpito da alcune travi. Il ritorno a casa della salma è previsto per lunedì

2 ' di lettura

La vittima Paolo Gabbiani - © www.giornaledibrescia.it

Per lui il legno era il materiale d’eccellenza con cui coniugare creatività ed eccezionale manualità. Per questo aveva fondato una sua azienda che negli anni si era segnalata, non solo nel Bresciano, per delle realizzazioni architettoniche di livello. Paolo Gabbiani, artigiano cinquantenne, era stato vittima martedì scorso in un cantiere in cui stava lavorando ad Ancona di un grave infortunio. Purtroppo, nonostante un intervento delicato alla testa, l’uomo non ha retto alle lesioni ed è morto ie