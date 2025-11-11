Calano i morti sul lavoro ma l’obiettivo degli zero infortuni va raggiunto insieme

Dati confortanti dall’incontro con i vertici di Ats al giornale in Sala Libretti: in calo del 40% anche gli incidenti più gravi

3 ' di lettura

L’obiettivo zero, nel senso di zero infortuni e zero morti sul lavoro, è lontano, lontanissimo. Ma anche quest’anno un pizzico più vicino. A dire che il percorso verso il traguardo, ad oggi ancora utopico, si sia accorciato sono i dati che Ats, per voce del suo direttore generale Claudio Sileo e del direttore della struttura complessa di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Psal) Roberto Trinco, ha presentato ieri in Sala Libretti al Giornale di Brescia in occasione dell’incontro «I