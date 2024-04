Informagiovani va dai ragazzi, le proposte raccolte diventano progetti da qui all’estate

I ragazzi vanno all’Informagiovani, ma anche l’Informagiovani va dai ragazzi. Lo fa con un progetto ad hoc, intitolato «YouareInfo – L’informagiovani siete voi!», finanziato con 70mila euro dal bando regionale «La Lombardia è dei giovani 2023». Al progetto, che è iniziato ad agosto 2023 e si concluderà nello stesso mese quest’anno, prendono parte il Cag Terra di mezzo dell’oratorio di San Faustino, Incitement Italy Ets, Confcooperative Brescia e le cooperative sociali Essere e Tempo Libero.

L’area interessata è il centro storico, la fascia d’età presa in considerazione quella dai 15 ai 24 anni. L’idea, ha spiegato l’assessora alle politiche giovanili Anna Frattini, è rendere «mobile» il servizio dell’Informagiovani, portandolo fuori dalla sua sede al Mo.Ca. e calibrandone le proposte sulle esigenze dei ragazzi: «Non perché questo spazio non sia adeguato, ma per potenziare la comunicazione di questo servizio, in particolare per l’orientamento lavorativo e scolastico».

Nei primi mesi il cuore delle attività è stato l’oratorio di San Faustino, dove si sono svolti incontri con i ragazzi che già partecipavano alle attività del Cag e a una cinquantina di loro è stato sottoposto un questionario, sulla cui base si realizzeranno le altre attività da qui all’estate.

I progetti per i prossimi mesi

Cooperativa Essere attiverà uno sportello di supporto psicologico al Cag e percorsi individualizzati per ragazzi con fragilità, mentre Incitement propone sei incontri su comunicazione non verbale, gestione delle emozioni e fiducia in sé all’Informagiovani dal 10 aprile al 12 giugno e sportelli di ascolto. ConfCooperative è attiva invece nell’ambito ludico-sportivo: da qui all’estate si svolgeranno sfide di basket all’oratorio di San Faustino, con il coinvolgimento di allenatori professionisti (è prevista una campagna di promozione social), mentre a Campo Marte sarà ospitato un torneo di basket di quattro giorni, che i ragazzi aiuteranno ad organizzare. In campo artistico, invece, altri giovani contribuiranno alla realizzazione di un murales all’oratorio, sotto la guida di un docente dell’Accademia SantaGiulia, e di alcune interviste a personaggi bresciani, per cui ideeranno anche il logo del canale YouTube e della pagina Instagram. A luglio e agosto, poi, sono previste esperienze di viaggio e l’inserimento dei ragazzi in percorsi formativi o lavorativi utili ad acquisire autonomia. La cooperativa Tempo Libero svolgerà invece attività di promozione dei servizi Informagiovani e supporto alle attività.

Maggiori informazioni saranno rese disponibili sui canali social dell’Informagiovani (Instagram: @informagiovanibs).